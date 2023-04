Caso Uss | Serracchiani | Nordio responsabile di fatti gravissimi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2023 "Assistiamo al maldestro tentativo da parte sua, ministro, e del governo di trovare un capro espiatorio di quanto accaduto e di scaricare la responsabilità sui giudici. Lei ministro, ancora una volta, viene in quest'Aula ed ancora una volta non si assume la responsabilità di, che riguardano il suo operato, e che hanno esposto peraltro il nostro Paese ad una figuraccia internazionale". Lo ha detto la deputata del Partito democratico eGiustizia del Pd, Debora, in Aula alla Camera, nel corso del dibattito seguito all'informativa del governo sulla vicenda della fuga del cittadino russo Artem Uss. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev