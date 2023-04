Caso plusvalenze | interviene il Ministro in persona | “Farò la mia parte affinché…”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ciò che sta accadendo in campionato con la Juventus e la sua posizione in classifica sta facendo molto discutere:perciò anche il. La Juventus, dopo aver giocato diverse giornate di Serie A con la penalizzazione di 15 punti per le presuntefittizie, ha riconquistate tutti i punti. In attesa che arrivi la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Così il ministro per lo sport, Andrea Abodi, interviene nel dibattito sulla decisione del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione Juve per ilI giudici del Collegio di Garanzia ritengono Arrivabene colpevole come gli altri dirigenti bianconeri in merito al, ma, all'epoca dei fatti addebitatigli, Arrivabene non era un ...Così il ministro per lo sport, Andrea Abodi , interviene nel dibattito sulla decisione del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione Juve per il. Ieri alla Juventus sono ...

Caso Plusvalenze, Fabio Paratici si è dimesso dal Tottenham - Sportmediaset Sport Mediaset

Il caso plusvalenze torna in Corte Federale d’Appello dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha accettato il ricorso della Juventus.Gli Spurs, attraverso un comunicato, ufficializzano le dimissioni di Fabio Paratici in qualità di direttore generale del club.