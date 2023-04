Caso penalizzazione Juventus | gli italiani si scatenano sul web | “Potete annullare pure calciopoli?” Gallery

(Di venerdì 21 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa questionetiene banco nei bar di tutta Italia e tanti sie si sfogano sulle piazze virtuali:“Fare giustizia con laera un segnale di speranza. Tutti abbiamo ascoltato le intercettazioni, questo è uno schiaffo per chi crede nella lealtà” – “Che brutta lezione per i giovani, insegnano che chi delinque non paga” -“Stanno togliendo bellezza al calcio, hanno bucato il pallone. La giustizia sportiva va riformata, il mondo del calcio va riformato”, sono solo alcuni dei commenti di sdegno che arrivano da tutta Italia dopo l’esito del Consiglio di garanzia di ieri. Secondo il documento ufficiale il ricorso del club è stato accolto per rivalutare quanto peso nella determinazione dei 15 punti di penalità avessero i comportamenti dei dirigenti “minori”, “traendone — si legge nello stesso ...

Juve, dopo la sentenza cosa succederà con la penalizzazione Gli scenari Sky Sport

