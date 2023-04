Caso “Non è l’Arena” | al TgLA7 il video di Giletti fuori dalla procura | “Speciale di Mentana? Non è il momento né il modo giusto per parlare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) “Ci sono vicende che non si possono risolvere all’interno di uno studio televisivo, vanno affrontate nei luoghi deputati per farli, cioè gli uffici di un’azienda, altrimenti si rischia di finire all’interno di un’aula di tribunale”. Inizia così ilche Massimoha mandato a Enrico, e pubblicato sul sito del, in cui il conduttore annuncia che non parteciperà allodel collega previsto per domenica sera sul “Non è”. Lo, ha poi fatto saperecon un post sui socia, è stato rinviato. “Come vedete sono appena uscitodi Firenze e questo vi fa capire la situazione difficile e delicata che stiamo vivendo – ha aggiunto ...