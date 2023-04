Caso Melania Rea | il fratello della donna torna a parlare di Parolisi

(Di venerdì 21 aprile 2023) Social. . Era il 18 aprile 2011, quandoRea scomparve nel nulla. Il corpo senza vitamamma di Somma Vesuviana fu ritrovato due giorni dopo nel boschetto delle Casermette. Per la giustizia il colpevolo dell’ocidio è Salvatore, marito. Il caporal maggiore è recluso nel carcere di Bollate. Da tempo può chiedere permessi per uscire in quanto detenuto modello. Ma i familiari diRea di lui non hanno più notizie e così ilha deciso di. (Contina a leggere dopo la foto) Leggi anche: Salvatore, il carcere, l’università e la nuova compagna: ecco cosa fa oggi e com’è diventato Leggi anche: “Quarto Grado”...

Delitto Melania Rea, il fratello: "Parolisi Non sappiamo più nulla" ilGiornale.it

Sono passati 12 anni da quando Melania Rea fu trovata morta in un bosco nel teramano a Ripe di Civitella. Madre di una bambina e moglie di un caporal maggiore dell'esercito, Salvatore ...Dodici anni fa, proprio oggi, nel bosco delle casermette a Ripe di Civitella, in provincia di Teramo, veniva ritrovato il corpo senza vita della giovane mamma di Somma Vesuviana Melania ...