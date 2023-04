: la protesta scoppia sui social Sono in tanti a protestare dopo la decisione sulla squalifica ditra questi anche il giornalista Fabrizio Biasin che su Twitter scrive: 'Qui non c'...In ogni, pur sollevando la questione un certo clamore sui social tra i tifosi , la giustizia ... al contrario la squalifica di...Ufficiale l'esito del ricorso che, adesso, ha già un verdetto definitivo. Tutti i dettagli delper la sfida più importante. Alla fine, in maniera già del tutto ufficiale, l'esito del ricorso ha dato già un verdetto. Il top player, alla fine, sarà assente per la sfida di ritorno della ...

Caso Lukaku, l'Inter: «Vittima diventata unico colpevole» Calcio e Finanza

Il caso plusvalenze torna in Corte Federale d’Appello dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha accettato il ricorso della Juventus.La Corte sportiva d'Appello ha respinto il ricorso contro la squalifica del calciato neroazzurro Romelu Lukaku ...