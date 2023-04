Caso Lukaku | anche RocNation non ci sta | 'Ora basta | sfideremo le autorità su tutti i fronti'

, ricorso respinto e ' buon senso calpestato ' Biasin ha parlato anche di Allegri e delle voci che lo vogliono lontano da Torino. " Non credo che la Juve prenderà Zidane , perché ciò ...La situazione, in ogni, non è del tutto fuori di controllo per i rossoneri, perché al momento ... Non sarebbe, comunque, turnover la presenza dial posto di Kjaer, perché si tratta di ...... bollando l'esultanza dicome 'provocatoria o derisoria', passa per il Giudice Sportivo e si ... Gravina in quelparlò in solidarietà con l'arbitro Mamady Cissé, costretta a rintanarsi in uno ...

Caso Lukaku, respinto il ricorso dell'Inter: il belga out contro la Juve Tutto Juve

L'Inter non ci sta, ma anche l'entourage di Romelu Lukaku si ribella alla decisione della Corta Sportiva d'Appello della FIGC di respingere il reclamo presentato per la giornata di squalifica comminat ...Oggi, è stato respinto il ricorso presentato dall'Inter in merito alla squalifica di Lukaku in Coppa Italia. Il belga salterà la gara con la Juventus del 26 aprile, in merito ...