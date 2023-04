Caso Juve | l' avvocato Di Cintio | ' La condanna dei dirigenti peserà sulla sanzione'

... dopo che ieri il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il suo ricorso contro la squalifica di 30 mesi che la Figc gli ha comminato per il suo ruolo nelplusvalenze. Autobus in fiamme ...'Dobbiamo ricordare che, parallelamente al rinvio alla Corte d'Appello Federale in merito al cosiddettoplusvalenze, il Collegio ha sancito la condanna definitiva di quattro dirigenti, l'ex - presidente Andrea Agnelli (2 anni di inibizione), Fabio Paratici (30 mesi), Maurizio Arrivabene (24 mesi) e ...IlJuventus evidenzia la necessità di una riforma della giustizia sportiva. Sono le parole del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in merito alla sentenza del Collegio di Garanzia ...

Diretta sentenza Juve: ridati 15 punti, cos'è successo Corriere dello Sport

Sale l'attesa per conoscere la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sul ricorso della Juve nell'ambito del processo per il caso plusvalenze . Dopo il rinvio… Leggi ...Fabio Paratici si è dimesso dal ruolo di direttore generale del Tottenham, dopo che ieri il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il suo ricorso contro la squalifica di 30 ...