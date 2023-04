Caso Juve | Abodi | 'La precarietà non aiuta | va cambiata la giustizia sportiva'

Così il ministro per lo sport, Andrea Abodi , interviene nel dibattito sulla decisione del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazioneper ilplusvalenze. Ieri alla Juventus sono ...E che, in ogni, arrivava in risposta agli insulti razzisti piovuti dagli spalti dell'Allianz ... Dopo quella famigerata- Inter di Coppa Italia, era stata chiusa la curva proprio come sanzione ...... un po' come in Borsa quando un titolo sale di quotazione e spesso va piazzato proprio in quel momento, la stessa cosa potrebbe capitare in questo. Molto dipenderà anche da quale Coppa la...

Andrea Abodi interviene a gamba tesa nel dibattito sulla decisione del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione Juventus per il caso plusvalenze. Il Ministro per lo Sport ha spiegato: "Farò ...Il ministro, Andrea Abodi, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul caso Juventus ...