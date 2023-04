Caso Giletti | salta lo speciale di Mentana su La7

(Di venerdì 21 aprile 2023) Enrico>>> Update del 21 aprile – Losul, in programma domenica 23 aprile in prima serata su La7, non si farà. Lo annuncia direttamente Enrico: “Massimomi ha appena inviato un breve messaggio video all’uscita dalla Procura di Firenze. Lo potete vedere sul sito e sui social del tgla7. È ovvio che di fronte alle argomentazioni che potete sentire non si può che raccogliere la richiesta didi rinviare la trasmissione di domenica prossima. Nel colloquio immediatamente successivo all’invio del video, si è convenuto di riprovarci appena le ulteriori indagini che si sono aperte potranno consentire una testimonianza televisiva adeguata per lo scopo della trasmissione” comunica il conduttore e giornalista in ...

spiega che non è il momento di parlare e che non lo farà in televisione: non sarà dunque presente allo speciale annunciato da Enrico Mentana per chiarire il'Non è ...La bomba di Mentana sulla cacciata disilurato, La7 paga caro la chiusura di Non è l'Arena Perché hanno siluratoL'esito dell'analisi sulLa7 Al momentonon ..., la mossa di Baiardo: toh, chi sceglie come avvocato

Caso Giletti: il lapsus della conduttrice del TgLa7 La7

Enrico Mentana ha ricevuto un videomessaggio da parte di Massimo Giletti, dopo il quale ha deciso di rinviare lo speciale sul suo caso, inizialmente ...>>> Update del 21 aprile – Lo speciale sul caso Giletti, in programma domenica 23 aprile in prima serata su La7, non si farà. Lo annuncia direttamente Enrico Mentana: “Massimo Giletti mi ha appena inv ...