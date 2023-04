Caso Artem Uss | sequestrati beni imprenditore russo evaso

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto di congelamento deie fondi in territorio italiano Congelati ie fondi dell’Uss nel territorio italiano. A firmare la misura è stato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, dopo gli accertamenti condotti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e considerata la proposta del Comitato di sicurezza finanziaria. Nel provvedimento si spiega che l’, che il 22 marzo scorso si è allontanato dalla sua abitazione a Basiglio, riuscendo poi a scappare in Russia, rientra nella fattispecie di legge di “persona fisica che pone in essere condotte che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”. ...

Che Carlo Nordio non fosse l'unico ministro a dover spiegare cosa non ha funzionato nella gestione diUss era chiaro dalle parole del Guardasigilli stesso. Nel corso della sua informativa - HuffPost lo ha fatto notare qui - ha chiamato più volte in causa il Viminale, sebbene en passant, perché ...Uss IldiUss ha acceso lo scontro tra il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e la magistratura. Uss, faccendiere russo, è evaso dai domiciliari il giorno dopo la notizia ...L'informativa del Ministro Nordio sulla fuga del cittadino russoUss invece di fare chiarezza ha gettato altro fumo su una vicenda sconcertante che mina gravemente la credibilità internazionale del nostro paese. Non abbiamo alcuna intenzione di accettare una ...

(Adnkronos) - Congelati i beni e fondi dell'imprenditore russo Artem Uss nel territorio italiano. A firmare la misura è stato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, dopo gli a ...«Costituisce una grave interferenza del potere esecutivo nell’esercizio della giurisdizione», fanno sapere attraverso una nota diffusa dopo una riunione urgente tenutasi a Venezia ...