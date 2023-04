(Di venerdì 21 aprile 2023) Un lungo weekend di cinema, dal 4 al 7 maggio, per raccontare la contemporaneità e il territorio: tra glidelClaire Simon, Jacopo Quadri, Paolo Pisanu e Nicola Prosatore. Annunciato ildel, un lungo weekend di cinema che da giovedì 4 a domenica 7 maggio, grazie al progetto How tothe World, proseguirà il suo lavoro di indaginecontemporaneità. Proprio il territorio sarà grande protagonista di questa, in una dimensione che connette locale e globale attraverso le nuove generazioni e il loro sguardo sul mondo. La manifestazione, organizzata dalla Società Umanitaria di ...

Annunciato il programma delFestival 2023 , un lungo weekend di cinema che da giovedì 4 a domenica 7 maggio, grazie al progetto How tothe World, proseguirà il suo lavoro di indagine della contemporaneità. ...È stato presentato il programma diFestival , la manifestazione cinematografica che, grazie al progetto How tothe World , proseguirà il suo lavoro di indagine della contemporaneità. Dedicato come sempre a migrazioni ...Torna per l'edizione 2023 ilFestival , un lungo weekend di cinema che da giovedì 4 a domenica 7 maggio, g razie al progetto How tothe World, proseguirà il suo lavoro di indagine della contemporaneità. Da ...

Carbonia Film Festival 2023: programma e ospiti della nuova edizione Movieplayer

Un lungo weekend di cinema, dal 4 al 7 maggio, per raccontare la contemporaneità e il territorio: tra gli ospiti del Carbonia Film Festival 2023 Claire Simon, Jacopo Quadri, Paolo Pisanu e Nicola Pros ...L'edizione 2023 di Carbonia Film Festival - How to Film The World ha scoperto le sue carte. Arriveranno nella cittadina sarda Claire Simon, Jacopo Quadri, Nicola Prosatore e Paolo Pisanu. Ecco il prog ...