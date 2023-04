Capodimonte | percorribile entro l’estate il Ponte tra i due Parchi Pubblico-privato | un’intesa modello

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 aprile 2023) Iltra i duedella città, quello storico die quello delle Colline, è in dirittura di arrivo. “– annunciano i responsabili del progetto – sarà finalmente”. E sottolineano che ilè il frutto di “un bellissimo esempio di intesa tra”. Alludono al fatto che a finanziare l’opera è stata, per l’appunto, una struttura privata la clinica Hermitage (convenzionata con il servizio sanitario nazionale) che, grazie alla nuova struttura, diventa facilmente raggiungibile. Ma non si tratta solo di questo, perché l’Hermitage, come ha spiegato in diverse occasioni Vincenzo Bonavita, presidente della clinica e ed emerito dell’Università Federico II, “ha deciso di realizzare ...