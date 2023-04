...a lei) di Veronica Bianchini 78 - Compra su Guerlain "Il blu per me va bene per gli occhi, ... dio di incarnato. Ma le combinazioni sono molteplici e fatte di tante sfumature, come si fa ...Secondo i risultati di un paper pubblicato su Nature, la colpa deiè di particolari cellule staminali che si "inceppano" con ...Per qualcuno avviene già in giovane età, per altri più tardi: idiventano. Da che cosa dipende questo fenomeno Se lo è chiesto un gruppo di ricercatori guidato da Mayumi Ito, professoressa presso la New York University Grossman School of Medicine ( ...

Capelli grigi, scoperto il meccanismo che li causa TGCOM

Con l'avanzare dell'età i capelli diventano grigi per colpa di alcune cellule staminali che perdono la capacità di muoversi su e giù nei follicoli piliferi, condizione necessaria per… Leggi ...In arrivo su Disney+ la storia fantastica ispirata al libro di Barrie. L’attore: «Mi ha allenato mio figlio». Nel cast la figlia di Milla Jovovich ...