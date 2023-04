Caos a La7 | salta anche lo speciale su Giletti | parla Mentana

(Di venerdì 21 aprile 2023) Pochi giorni fa Enricoaveva annunciato sul suo profilo Facebook unodel Tg La7, di cui ne è direttore, per approfondire meglio la questione legata alla chiusura improvvisa e drastica di ' Non è l'Arena '. A tal proposito, aveva inviato il diretto protagonista della ...

... dopo aver appreso la notizia da Massimo Giletti, Mentana ha deciso di sospendere lo speciale sullo scandalo che sta coinvolgendoin questi giorni. Appena ricevuto il video dal suo collega, ...Durante 'L'Aria che Tira', il talk mattutino di, giovedì 20 aprile, si è dibattuto dello stop ... "Ilmigranti è colpa vostra". Sallusti smaschera i peccati della sinistra Sallusti, in ...Alessandro Sallusti mette spalle al muro la sinistra sul tema migrazione. L'emergenza migranti, afferma il direttore di Libero durante la puntata di l'Aria che Tira andata in onda sugiovedì 20 aprile, 'rappresenta la mamma di tutti i problemi'. Gigante, enorme, e per questo mai del tutto risolvibile perché interseca rapporti internazionali complessi che non sottostanno al ...

Caos in metro a Roma, aggredisce una turista scambiandola per borseggiatrice. E il marito reagisce La7

Alessandro Sallusti mette spalle al muro la sinistra sul tema migrazione. L’emergenza migranti, afferma il direttore di Libero durante la ...Stando a quanto afferma TvBlog, ci sono voci consistenti sul possibile passaggio del programma alla rete Discovery ...