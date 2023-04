Campionato Primavera 1 | 28ª giornata | partite in diretta TV e streaming Sportitalia

(Di venerdì 21 aprile 2023) Inter e Juventus si sfideranno mercoledì prossimo in Coppa Italia, ma oggi è la volta delladel1. Triplo anticipo per aprire la ventottesima. Cesena-Fiorentina venerdì 21 aprile ore 14 –TV(60 DTT,su app) Roma-Frosinone venerdì 21 aprile ore 16 –TV(60 DTT,su app) Inter-Juventus venerdì 21 aprile ore 18 –TV(60 DTT,su app) Torino-Lecce sabato 22 aprile ore 11 –TV(60 DTT,su app) Napoli-Verona sabato 22 aprile ore 13 –TV ...

Le designazioni arbitrali per la ventottesima giornata del1 2022/2023 in programma dal 21 aprile al 3 maggio L'Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri , degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R. e ...... cui delegare l'organizzazione delle relative competizioni ( Serie A femminile; Coppa Italia; Supercoppa italiana; primo livello del), la cui sede è confermata presso la sede ...... dichiara il Direttore dellaMarsala Matteo Gerardi, la cosa che davvero mi fa pensare ... non fosse altro perché, vista l'appendice dei play off, ildi Promozione non è ancora ...

Stangata del Giudice Sportivo: 3 giornate a Pascalau, 2 a Chevanton, 1 a Coppitelli Pianetalecce

Le designazioni arbitrali per la ventottesima giornata del campionato Primavera 1 2022/2023 in programma dal 21 aprile al 3 maggio ...Paolo Rossi raccontato da Tommaso Mancini: «Mi ha trasmesso la sua umiltà e mi ha dato questi consigli». Le parole dell’attaccante della Juve Primavera Tommaso Mancini, attaccante della Juve Primavera ...