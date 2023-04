Camilla Marianera e le altre talpe in procura a Roma | spunta “Er Fotocopia”

(Di venerdì 21 aprile 2023)è l’avvocata arrestata con l’accusa di aver rivelato informazioni segrete provenienti dalladi. Secondo piazzale Clodio la ragazza avrebbe avuto un tariffario (300 euro per ogni spiata) e avrebbe aiutato anche i Casamonica. Ma l’inchiesta prosegue. E ora punta il dito su Gregorio Viggiano. Marito della legale Marina Condoleo, è stato soprattutto l’autista di Giuseppe Pignatone quando eratore capo nella Capitale. Il suo nome compare nell’inchiesta perchélo chiamava “Er”, anche se per i colleghi dell’ufficio scorte è soprannominato “Il turco”. Viggiano non è indagato mane parla in alcune intercettazioni. Marina Condoleo è figlia di Rocco Condoleo, ovvero l’avvocato presso il cui ...

I detective del nucleo investigativo di via In Selci, durante le intercettazioni telefoniche ed ambientali sulla vicenda che ha portato in manette la praticante avvocatessa Camilla Marianera e il ...

Il nome dell'uomo, che non è indagato, compare nell'inchiesta sull'aspirante avvocatessa arrestata per aver rubato notizie relative alle ...Monica Lucarelli recentemente è già stata costretta a fornire diverse spiegazioni al sindaco Roberto Gualtieri per il caso di Camilla Marianera, una giovane avvocata assunta nel suo staff e arrestata ...