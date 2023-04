Camila Giorgi | il tennis e la sua femminilità | «Sui social voglio condividere anche una camicetta che mi piace»

(Di venerdì 21 aprile 2023) «La mia vita non è solo sport. Ci sono altri canali su cui seguire i risultati dei tornei. Suiho voglia didi me altre cose. La mia, il mio essere donna,unache mi, se mi va». Lataspiega così oggi durante un’intervista al Corriere della Sera gli scatti che pubblica su Instagram. Dove si vede raramente uno scatto che si riferisce al suo sport. Ma lei preferisce così. Con un limite: «La vita privata no: quella è solo mia. Mi ritengo una persona introversa, mi racconto così»., che è nata a Macerata, è figlia dell’argentino Sergio e dell’italo-argentina Claudia. È arrivata fino al numero 26 del ranking femminile. Potrebbe fare di più, ...

