(Di venerdì 21 aprile 2023) Hakanè mancato e non poco all’Inter, soprattutto in campionato. In Champions League Simone Inzaghi ha ritrovato il miglior Marcelo Brozovic, ma conpotrebbe tornare dal 1? il turco. RITORNO – L’infortunio di Hakanè statoper l’Inter. Simone Inzaghi è stato costretto ad affidarsi a Marcelo Brozovic in Champions League, ritrovando il croato in splendida forma. In campionato invece ha giocato Kristjan Asllani in due occasioni, a cui però non sono succedute vittorie. Il peso dell’del turco si è sentito soprattutto perché nel centrocampo nerazzurro c’è stata una grave mancanza di dinamismo.è una certezza sotto quel punto di vista, oltre che ovviamente per la sua qualità tecnica palla al piede. Lo stop accusato con la Turchia ...

...Ismajli che de Winter sono a rischio e quindi di scalda Walukiewicz In mediana si spera nel... In vista della trasferta in Toscana, Inzaghi ripensa adal primo minuto come regista. ...A centrocampo Brozovic è in vantaggio su, che rientra in panchina dopo l'infortunio ... davanti al portiere Vlachodimos ci sarà nuovamente Otamendi , aldalla squalifica. Con lui il ......I balottaggi della vigilia in casa Inter sono stati vinti rispettavamente da Brozovic su... Le squadre hanno ultimato il riscaldamente e fannonegli spogliatoi, inizia il countdown ...

Calhanoglu, rientro dal 1' contro l’Empoli Assenza pesante Inter-News.it

Si torna in campo già oggi per la 31a giornata di Serie A. Si parte alle 20.45 con Verona-Bologna, il turno terminerà poi lunedì sempre alle 20.45 con Atalanta-Roma. Di seguito gli aggiornamenti in te ...(LaPresse) L'Inter a caccia della semifinale di Champions. Alle 21 la squadra di Simone Inzaghi ospita il Benfica a San Siro nel ritorno dei ...