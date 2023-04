Calendario scolastico 2023 24 Lombardia | inizio lezioni il 12 settembre | all’infanzia il 5

(Di venerdì 21 aprile 2023) La Regionee l'UfficioRegionale hanno confermato l'dell'anno/24 per il giorno 12e la sua conclusione l'8 giugno 2024. Alla scuola dell'infanzia leiniziano il 5e terminano il 29 giugno. L'articolo .

Anche la Regione Lombardia ha approvato ilper l'a.s. 2023/24, confermando ilregionale di carattere permanente, approvato con DGR n. 3318 del 18 aprile 2012. La data di data di avvio delle lezioni è il 5 ...Introdotta dal dirigenteProspero Armentano e dal direttore dell'Associazione Nitti ... Il 25 aprile, in tal senso, rappresenta un momento fondante delcivile della nazione, nonché ...Ecco quindi ilcon la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo a ... che sta facendo uno scambio, Jin si ritrova persino alle prese con una battaglia all'...

Calendario scolastico, in Toscana si torna in classe il 15 settembre, ma è polemica: “Perché di venerdì” Orizzonte Scuola

(www.parmacalcio1913.com) - Il Settore Giovanile Scolastico (S.G.S.) della F.I.G.C., attraverso il comunicato ufficiale n. 135/SGS del 19 Aprile 2023, ha - ParmaPress24 ...La demografa Angela Maria Toffanin: «Ci vuole un cambio di mentalità. La sicurezza economica non è tutto. Le nuove priorità di vita vanno considerate, anche dalle imprese» ...