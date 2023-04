Calendario F1 | già nel 2024 il raggruppamento per ' Continenti' ?

(Di venerdì 21 aprile 2023) Nella Formula 1 che rincorre l'efficienza e la sostenibilità ambientale - altissima, va detto, sul fronte tecnico delle power unit, minima per forza di cose di chi è sport globale e globo - trottante -...

Secondo le anticipazioni diffuse dagli olandesi del Telegraaf ,nel 2024 potrebbe prendere forma compiuta quelorganizzato per "blocchi continentali" , così da rendere gli spostamenti ...... con tanto di padiglioni dedicati, aree all'aperto dedicate a concerti ed eventi, e un... sono attesi più di 120.000 ingressi, con un probabile sold out dei bigliettinelle prossime ore. ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Champions League Milan e Inter, ilprima della Champions Le due date dell'euroderby sonocerchiate in rosso sui calendari di ogni tifoso: ...