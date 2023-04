Caldirola | «Gol e trionfo con l’Inter a San Siro | settimana da sogno»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lucaha punitosabato scorso dando la vittoria al Monza per 0-1. Il difensore ritorna sulla vittoria di SanDAripensa alla vittoria ottenuta dal Monza contro, 0-1 a San. L’ex difensore nerazzurro ha deciso il match di sabato scorso con un gol di testa su calcio d’angolo di Ciurria. Il difensore ne parla in occasione di un evento dedicato alla squadra brianzola e ripreso da Sport Mediaset: «La vittoria a San? Il gol contro, la vittoria, i tre punti, è stata sicuramente unada». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...