Caldaie a gas da buttare 2023 | la nuova legge che costringe a cambiarla

(Di venerdì 21 aprile 2023) Se hai una caldaia a gas a casa faresti meglio a continuare la lettura di questo articolo. Unaintrodotta di recente potrebbe portarti a dover affrontare una spesa importante. Vediamo nel dettaglio.a gas: ecco laLain questione prevede che molte tipologie dia gas, in particolar modo di vecchia data, devono essere sostituite prontamente con dei modelli moderni. Per questo motivo, potresti trovare particolarmente utili le informazioni qui presenti. Il tutto è partito dall’Unione Europea, la quale sta cercando di favorire la transizione ecologica, puntando maggiormente sulle energie rinnovabili. Si tratta della cosiddetta neutralità climatica, obiettivo che si è prefissati di raggiungere entro il 2050. Potreste aver sentito già parlare di ...

Stop alledal 2029 . E' l'ipotesi contenuta nella la bozza di revisione del regolamento 813/2013/Ue (il cosiddetto Ecodesign ) che sarà discussa giovedì 27 aprile durante un consultation forum ...Lerischiano di restare fuori mercato a partire dal 2029. È quanto prevede il piano RePowerEU per ridurre la dipendenza dell'Europa dalrusso. Il divieto sarà disposto infatti tramite i ...L'Unione Europea propone lo stop alledal 2029: cosa prevede la bozza del regolamento Dal 1° settembre 2029 lesaranno vietate in tutti i paesi membri dell'Unione Europea . La decisione è stata presa in base a ...

Caldaie a gas, vietata vendita dal 2029: la bozza del regolamento Ue Sky Tg24

(Teleborsa) - Le caldaie a gas rischiano di restare fuori mercato a partire dal 2029. È quanto prevede il piano RePowerEU per ridurre la dipendenza dell’Europa dal gas russo. Il divieto sarà disposto ...Una famiglia di casa nel quartiere Volta a Brescia è finita in ospedale a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. È successo nella serata di ieri, giovedì 20 aprile. Secondo una prima ric ...