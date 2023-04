Calciomercato Napoli | conferma per Spalletti | Giuntoli rivoluziona il centrocampo

(Di venerdì 21 aprile 2023) Domenica 23 aprile alle ore 20:45 si giocherà al Allianz Stadium il big match della 31a giornata di Serie A tra Juventus e. I partenopei potrebbero aritmeticamente qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, poiché il 5° posto è occupato dal Milan distante 22 punti. In questo modo, gli azzurri avrebbero il vantaggio di poter pianificare meglio ilestivo, ai fini di rafforzare la propria rosa. Il progetto legato al futuro della squadra ripartirà sicuramente dalladell’allenatore Luciano. Secondo quanto riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis, già lo scorso 24 marzo, aveva manifestato pubblicamente la permanenza del tecnico toscano sulla panchina del. Dopo che verrà vinto lo scudetto, le due ...

...i meriti di questo parziale successo risiedano su un campionato italiano in cui la prima (che tra le semifinaliste non c'è) ha quattordici punti di vantaggio sulla seconda (e solo perché ilha ...Rinnovo Kvaratskhelia Ilcon Kvaratskhelia ha altri quattro anni di contratto, ma diverse big potrebbero cercare di far girare la testa al georgiano: Tutte le news sule ......10 Serie A: Juventus vs(replica) ore 18:58 Rubrica: Top Gol -vs Milan ore 19:11 ... El Presidente - I consigli del Fenomeno ore 22:30 Speciale: El Presidente - Si apre il...

'Thiago Almada vicinissimo al Napoli'. De Maggio: 'Grande colpo di Giuntoli' AreaNapoli.it

Notizie Calcio Napoli – Mario Rui si è infortunato durante la gara con il Milan in Champions League, recupero complicato. Con l’infortunio di Mario Rui ora ci sarà Olivera sulla fascia sinistra, l’uru ...Pronostico Juventus-Napoli, risultato esatto, quote scommesse e probabili formazioni per il big match in programma domenica 23 aprile 2023.