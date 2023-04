Calcio | Zaccheroni è uscito dall' ospedale

(Di venerdì 21 aprile 2023) Albertoha lasciato l'Marconi di Cesenatico. L'allenatore, 70 anni, era caduto in casa lo scorso 10 febbraio, riportando una grave trauma cranico. In un primo momento era stato ...

Secondo quanto ha spiegato lo stesso, è caduto tenendo la cagnolina in braccio. Ha fatto sapere di stare "benino" ed ha ringraziato i medici della terapia intensiva dell'ospedale di ...Nel romanzo di Inter - Benfica c'è un capitolo che entra di diritto nella galleria delle grandi partite nerazzurre. Bisogna tornare indietro al 25 marzo 2004, quando la squadra di Alberto Zaccheroni vive un autentico dramma dopo il gol di Nuno Gomes. All'improvviso però, la serpentina di Georgios Karagounis manda in visibilio San Siro. Il centrocampista greco supera quattro uomini in ...Statistiche e precedenti L'Udinese ha superato la Roma 4 - 0 nel match d'andata e non vince entrambe le gare stagionali contro i giallorossi in A dal 1997/98: Zeman e Alberto Zaccheroni in panchina.

Alberto Zaccheroni ha lasciato l'ospedale Marconi di Cesenatico. L'allenatore, 70 anni, era caduto in casa lo scorso 10 febbraio, riportando una grave trauma cranico. (ANSA) ...Nel 2004 l’ex centrocampista greco fu protagonista della sfida nerazzurra contro i portoghesi: “Serve attenzione, loro sono da prendere con le pinze” ...