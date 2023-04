Calcio | Youth League | Milan ko 3-1 in semifinale contro Hajduk Spalato

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ginevra, 21 apr. - (Adnkronos) - Si chiude alle semifinali l'avventura delPrimavera in. Allo Stade de Geneve, nonostante una buona prestazione, i ragazzi di Abate perdono 3-1 nel secondo tempol', letale a colpire in ogni occasione utile. I croati se la vedranno ora in finalegli olandesi dell'Az Alkmaar che, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, ha battuto i portoghesi dello Sporting Lisbona ai calci di rigore.

