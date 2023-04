Calcio | Verona batte il Bologna | sono 3 punti pesanti

(Di venerdì 21 aprile 2023) Vittoria importantissima per ilche al Bentegodi ha battuto 2 - 1 ilnell'anticipo della 31ma giornata di Serie A. Per i veneti doppietta di Verdi, mentre ilha accorciato con ...

Al '22 l'arbitro Mariani , al limite dell'area veronese, sanziona condi rigore il fallo di Posch (Bologna) su Depaoli (). Il check del Var rivela che il contatto è avvenuto fuori area: .... Con una doppietta dell'ex Simone Verdi, ilha battuto 2 - 1 il Bologna al Bentegodi e ha agganciato momentaneamente lo Spezia al terzultimo posto. Gli scaligeri sono andati a segno su rigore nel recupero del primo tempo e hanno ...-  Importante colpo salvezza del, che batte 2 - 0 il Bologna e guadagna tre punti fondamentali nella lotta salvezza. Grazie alla doppietta di Verdi, gli uomini di Zaffaroni agganciano a quota 26 lo Spezia in quart'ultima ...

Verona-Bologna, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

La prima azione pericolosa la crea il Verona: lancio in profonditĂ di Verdi per Lasagna, che brucia sullo scatto Kyriakopoulos e tenta di incrociare con il destro una volta arrivato a tu per tu con Sk ...Vittoria pesantissima in chiave salvezza degli scaligeri, doppietta dell'attaccante di casa VERONA (ITALPRESS) - Vittoria pesantissima del Verona ...