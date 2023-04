Calcio | Tottenham | Paratici si dimette dopo conferma inibizione**

(Di venerdì 21 aprile 2023) Londra, 21 apr. (Adnkronos) - "Ieri - 20 aprile 2023 - Fabionon ha avuto successo con un ricorso contro la sua inibizione da parte della Federcalcio italiana (Figc) per alcune attività legate al calcio. La Fifa ha deciso di estendere il divieto a tutto il mondo e, sebbene continui a esserci una controversia sulla portata e l'entità del divieto, l'attuale sanzione a livello mondiale impedisce a Fabio di adempiere ai suoi doveri di Managing Director of Football. Fabio ha quindi preso la decisione dirsi con effetto immediato dal suo incarico nel Club per concentrarsi sulla sua posizione giuridica rispetto alle sentenze Figc e Fifa". Così in una nota sul sito ufficiale ilufficializza le dimissioni dal club di Fabio, ex ds della Juventusla ...

Per questo motivo Paratici è stato costretto alle dimissioni dal Tottenham. E' stato il club stesso a comunicare ... per alcune attività legate al calcio. La FIFA ha deciso di estendere il divieto a ...