Calcio | Serie A | Lazio affamata di punti | l' 1 con il Torino a 1 | 82

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - Di nuovo senza Immobile, ma ancoradi, laseconda in classifica cerca nell'anticipo di domani un'altra conferma, stavolta contro una secco di vittorie da quattro giornate. Un obiettivo alla portata secondo i bookmaker visto l'1 offerto a 1,82 su Planetwin365, in netto vantaggio sul 4,70 dei granata. Il dato sorprendente arriva però dagli ultimi quattro confronti diretti, tutti finiti in pareggio, e stavolta un'altra X si gioca a 3,35. Senza il capitano, Sarri si affiderà al tridente formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni: è proprio quest'ultimo, uno dei più in forma tra i biancocelesti, a spiccare nelle scommesse sui marcatori, a quota 3,25, seguito dal brasiliano (3,50) e dallo spagnolo (3,65). Sanabria è invece l'uomo più pericoloso tra gli ospiti ...

ROMA - "L'ha fatto di nuovo" . In tanti lo avranno pensato quando hanno visto il gol con cui Dybala ha beffato all'89' il Feyenoord poi eliminato nei supplementari dalla Roma di José Mourinho , che ha ...Non c'è dubbio che la giustizia, anche quella sportiva, abbia e debba avere i suoi tempi. Non si può pretendere, né immaginare, di dover affrettare la cosa, senza il tempo necessario per tutto ciò che ...'Farò la mia parte, di concerto eventualmente con i miei colleghi di governo e ascoltate le parti, affinché ci sia una riforma della giustizia sportiva'. Così il ministro per lo sport, Andrea Abodi, ...

Pronostico Atalanta-Roma, quote scommesse e probabili formazioni per il posticipo di Serie A in programma lunedì 24 aprile 2023."Sarà dura contro la Lazio, sono uno grande squadra e lottano per un posto in Champions: conosciamo lo stile di Sarri, ma noi giocheremo come sempre senza farci condizionare e andiamo a Roma per i tre ...