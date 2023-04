Calcio | Lega Serie A | ' 5 italiane in semifinali europee | fatti non opinioni'

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Prima volta in assoluto che 5 squadreraggiungono ledelle maggiori competizioni, non". E' quanto scrive sul proprio account Twitter, ladiA. Per la prima volta nella storia, in, cinque squadrearrivano nelledelle diverse coppe: Milan e Inter in Champions, Juventus e Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League. In altre sei occasioni l'Italia era riuscita a qualificare al massimo quattro squadre nelledelle coppe(l'ultima risale alla stagione 2002/2003). Mentre l'ultima volta con almeno un'italiana in tutte le ...

...il dogma del 4 - 4 - 2 ha impoverito la biodiversità delitaliano proprio nel momento esatto in cui la Serie A si affermava " proseguendo l'onda lunga degli anni Ottanta " come la miglior...Commenta per primo Ladi serie A non ha perso l'occasione, ieri sera, di annunciare su Twitter che, per la prima volta in assoluto, cinque squadre italiane sono in semifinale nelle maggiori competizioni europee.Se fosse una partita dinon saremmo neppure a quindici minuti. FdI ha già il fiatone, ... Quando ha iniziato a non fare niente, per la, è iniziato ad andare tutto benissimo. Poveri sciocchi. ...

Calcio: Lega Serie A, '5 italiane in semifinali europee, fatti non ... Il Tirreno

Fatti, non opinioni”. E’ quanto scrive sul proprio account Twitter, la Lega di serie A. Per la prima volta nella storia, infatti, cinque squadre italiane arrivano nelle semifinali delle diverse coppe ...Calcio. Europa League. Sporting-Juventus 1-1, i bianconeri staccano il pass per la semifinale | Roma-Feyenoord 4-1 dopo i supplementari, giallorossi in semifinale La Juve sblocca con Rabiot, sfiderà i ...