Calcio | Inter su squalifica Lukaku | ' vittima è diventata l' unico colpevole'

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "La Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc ha oggi confermato ladi Romelu, che non potrà così partecipare alla semifinale di Coppa Italia Frecciarossa di mercoledì prossimo. FCnazionale Milano sente di dover rinnovare la vicinanza e il sostegno al proprio calciatore e manifesta il grande dispiacere nel prendere atto che lal'". Così l'in una nota esprime il suo dispiacere per la conferma delladell'attaccante belga per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il riferimento del club nerazzurro è ai cori razzisti ricevuti dall'attaccante durante la gara d'andata all'Allianz Stadium.

Tuttavia, l'non sembra aver accettato di buon grado questa decisione.Al termine della gara anche i giornalisti in studio si sono voluti complimentare con lo Special One e l'elogio più speciale è arrivato da Giuseppe Bergomi, commentatore e ex giocatore dell'Niente Juve per Lukaku. La Corte sportiva d'Appello ha infatti respinto il ricorso dell'sulla squalifica dopo l'espulsione contro i bianconeri nell'andata della semifinale di Coppa Italia. lukaku, l'episodio I nerazzurri avevano presentato reclamo sostenendo che la seconda ...

Milan, Inter, Juventus, Roma e Fiorentina: il calcio italiano protagonista nelle Coppe in Europa Corriere della Sera

Riascolta Calcio is back! di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.La Corte sportiva d'Appello ha respinto il ricorso dell'Inter sulla squalifica di Romelu Lukaku, espulso per doppia ammonizione a seguito dell'esultanza polemica sotto la curva della Juventus in occas ...