Calcio | Guardiola ' Triplete? In Premier l' ha fatto solo lo United'

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il City è ancora in corsa in campionato, Champions e FA Cup MANCHESTER (INGHILTERRA) - "? Siamo distanti 11 partite, siamo lontani. E poi, come ho detto in altre occasioni, quante volte in ...

... che sono la parte più importante del. Ma ognuno pensa a sè: la Liga pensa a sè, la ... Daparole al miele per i blancos. "Il Real è molto rispettato, i complimenti fanno piacere e se li ..."I quarti di finale di Champions League sono molto faticosi e dobbiamo recuperare - prosegue- Ogni stagione ho la sensazione che non siamo preparati fisicamente, spero che questa volta sia ...Ma poi, Klopp, Sarri, Del Bosque, Wenger, Lippi, Carlo Ancelotti, Tabárez, Menotti, Gigi ... Per me ilprima che danza è musica, quindi come per il jazz, hai una partitura e sempre gli ...

Guardiola e l’opinione sul Napoli che infiamma i social: “Quel rigore con il Milan…” Corriere dello Sport

'City favorito Sarà una semifinale molto equilibrata' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Ultima chiamata per la Liga. Il prossimo weekend ...Il City è ancora in corsa in campionato, Champions e FA Cup MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Triplete Siamo distanti 11 partite, ...