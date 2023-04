Calcio | Europa League | Juve e Roma puntano il titolo | bookie scommettono su finale italiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023), 21 apr. - (Adnkronos) - Sono cinque le squadre italiane che, a maggio, scenderanno in campo nelle semifinali europee. Due di queste -ntus - saranno protagoniste del penultimo atto di, di fronte rispettivamente a Siviglia e Bayer Leverkusen. Lo scenario di unatuttaappare così più concreto che mai: nella sfida contro gli andalusi, il passaggio del turno dellaprevale a 1,67 su Sisal, contro gli avversari a 2,20. Perfetto equilibrio, invece, trae Bayer, entrambe proposte ina 1,90. Nelle quote di Planetwin365 per la vittoria del trofeo, invece, i bianconeri sono in pole a 2,80, davanti al Leverkusen a 3,75. Segue a ruota ladi ...