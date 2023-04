Calcio | Conference League | Fiorentina sogna il trofeo | per bookie sarà finale contro il West Ham

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - Ventidue anni senza un titolo, la Coppa Italia del 2001, addirittura 62 senza una vittoria europea, la Coppa delle Coppe del 1961. Troppi per la, tornata in una semicontinentale dopo l'ultima volta del 2015, a caccia di un titolo alla portata per gli esperti di Betflag, che danno i viola favoriti a 2,50, quota che sale a 2,90 su 888sport,il 2,75 delHam, primo rivale per Biraghi e compagni. Più lontane per il'AZ Alkmaar proposto a 4,25 mentre sale a 8 volte la posta il Basilea, prossima avversaria dellain semi. Per quanto riguarda invece la possibile finalissima, riporta agipronews, prevista una sfida italo-inglese traHam, in pole a ...