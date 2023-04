Calcio | Chelsea | Nagelsmann non è più in corsa per la panchina dei Blues

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Londra, 21 apr. - (Adnkronos) - Juliansi chiama fuori dalla lista dei candidati al ruolo di prossimo allenatore del. A riportare la notizia è Sky Sports. Alla base della decisione dell'ex allenatore del Bayern Monaco ci sarebbe la volontà dello stesso, che non si ritroverebbe nel metodo di lavoro e reclutamento del club di Londra. Nei giorni scorsi, una delegazione della dirigenza deiera andata in Germania per incontrare il giovane allenatore. Ma nonostante il contatto, la trattativa, secondo Sky Sports, non sarebbe decollata.