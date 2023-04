Calcio | Abodi su caso Juve | ' riformare la giustizia sportiva | la precarietà non aiuta'

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - “Non voglio entrare nel merito delle sentenze, ma nel metodo perché questanon. Farò la mia parte, nel ruolo che mi è stato affidato e di concerto con altri colleghi di Governo, per una riforma dellache garantisca a tutti i portatori di interesse - atleti, dirigenti, tecnici, tifosi, media e opinione pubblica - di comprendere le decisioni che vengono prese e di fare in modo che il processo sia non solo più snello, tempestivo e trasparente possibile, ma si svolga nei tempi e nei modi affinché non venga compromessa la credibilità e la regolarità della competizionenella sua interezza. È evidente che abbiamo bisogno della certezza del diritto, chi sbaglia deve pagare, ma il modo con il quale si accerta la responsabilità e si arriva ...

La riflessione sulla giustizia sportiva italiana infatti prosegue, e sull'argomento Juve ha preso la parola anche il Ministro dello Sport, Andrea, che nelle parole riportate da 'e ...Così il ministro per lo sport, Andrea, interviene nel dibattito sulla decisione del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione Juve per il caso plusvalenze. 'Non entrerò mai nel merito ...Come si debba comporre questa precarietà sicuramente non aiuta ', ha spiegato il ministro

Calcio, Abodi: 'Farò la mia parte per la riforma della giustizia sportiva' CityNow

"Farò la mia parte, di concerto eventualmente con i miei colleghi di governo e ascoltate le parti, affinché ci sia una riforma della giustizia sportiva": si è espresso in questi termini il ministro pe ...Il focus resta sempre puntato sul caso Juventus. A tal proposito ha detto la sua anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi ...