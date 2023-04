Cagliariamania | contro la capolista l’ennesimo pareggio L’attacco rossoblù non può dipendere solo da Lapadula Per i playoff sarà importante…

Il primo per aver inveitoun avversario di alzarsi da terra, il secondo per un gomito largo, che ormai si sà, nella maggior parte delle volte viene sanzionato con il giallo per l'attaccante. L'...Il primo per aver inveitoun avversario di alzarsi da terra, il secondo per un gomito largo, che ormai si sà, nella maggior parte delle volte viene sanzionato con il giallo per l'attaccante. L'...

Cagliariamania: contro la capolista l'ennesimo pareggio. L'attacco ... Calciomercato.com