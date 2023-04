E' stata riaperta al traffico dopo una notte di apprensione e una mattinata contraddistinta da lunghi incolonnamenti, la nuova Lecco - Ballabio chiusa dopo una frana die detriti. La zona è la stessa, in prossimità della galleria Giulia, dove lo scorso dicembre erano caduti dei massi di enormi dimensioni. Questa volta la scarica di materiale si è verificata in ...... chiusa in nottata a causa di una colata di detriti enel punto in cui, lo scorso dicembre, erala frana. Dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici Anas, la carreggiata è ...Unadie detriti ha portato in queste ore a una nuova chiusura della nuova Lecco - Ballabio, la diramazione dell'attraversamento di Lecco, vitale collegamento con la Valsassina, già a lungo ...

Caduta di fango e detriti, riaperta la Lecco-Ballabio La Sicilia

E' stata riaperta al traffico dopo una notte di apprensione e una mattinata contraddistinta da lunghi incolonnamenti, la nuova Lecco-Ballabio chiusa dopo una frana di fango e detriti. (ANSA) ...La strada era già rimasta a lungo bloccata lo scorso dicembre a causa di una grossa caduta di massi, con pesanti ripercussioni sul traffico ...