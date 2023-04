BuzzFeed chiude la divisione News e licenzia 60 persone | flop americano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Fallisce il modello di business di Buzz. Distintasi negli anni per inchieste come quella sui presunti fondi alla Lega dai russi, la media company americanadefinitivamente laper “averci investito troppo”. Segui su affaritaliani.it

la divisione News mandando a casa 60 persone Fallisce il modello di business di. Distintasi negli anni per inchieste come quella sui presunti fondi alla Lega dai russi, la ...... ma non è l'unico a dover tirare i remi in barca Fatti, numeri e commenti La sezione news dii battenti. Fondata nel 2011, aveva provato a superare l'immagine del sito fondato da ...la divisione di news nell'ambito di una più ampia riorganizzazione che prevede un taglio del 15% della sua forza lavoro. Una percentuale che, secondo il New York Times , si tradurrà in ...

BuzzFeed chiude divisione News e taglia 15% forza lavoro Finanza Repubblica

Requiem per BuzzFeed News: il sito pioniere e simbolo del giornalismo digitale, chiude i battenti tre anni dopo aver vinto un premio Pulitzer. (ANSA) ...La sezione news di BuzzFeed chiude i battenti. Fondata nel 2011, aveva provato a superare l’immagine del sito fondato da Jonah Peretti fatta ...