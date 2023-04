Bus in fiamme | l' autista | felice d' aver salvato i passeggeri

A quel punto ho fermato subito il, ho fatto scendere i passeggeri, sono anche riuscito ad aprire il vano porta bagagli perché potessero riprendere le loro valigie. Ho dato l'allarme ed ho preso l'......il tentativo da parte dell'autista di domare letramite l'estintore in dotazione: in quel momento, infatti, l'incendio si era oramai sviluppato in modo devastante, avvolgendo l'intero. I ...insul ponte translagunare che collega Venezia e Mestre. Il ponte ora è bloccato in entrambe le direzioni a causa di un pullman di linea andato a fuoco mentre si trovava circa a metà del ...

Bus in fiamme, bloccato il traffico sul ponte per Venezia Agenzia ANSA

Autobus in fiamme a Venezia sul Ponte della Libertà. L'incendio oggi, 21 aprile, attorno alle 14.30 quando il mezzo ATVO (alimentato a gasolio) ha preso fuoco.Agenzia Il motore a fuoco,i passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo – Il ponte translagunare tra Venezia e Mestre è bloccato a causa di un pullman di linea andato a fuoco mentre si… Leggi ...