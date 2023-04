Buone notizie per Zaccheroni | è uscito dall’ospedale!

(Di venerdì 21 aprile 2023)per Alberto, dopo il lungo ricovero in seguito a una brutta caduta domestica. Stando a quanto rivelato dall’ANSA, infatti, è stato dimesso dall’ospedale Marconi di Cesenatico. Una buona notizia per tutti gli appassionati e i tifosi, in ansia in questi mesi per le sue condizioni che nei primi tempi erano apparse critiche.è stato dimesso: come sta L’allenatore, 70 anni, era caduto in casa lo scorso 10 febbraio, riportando un grave trauma cranico. In un primo momento era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Bufalini di Cesena, per poi sostenere un mese di riabilitazione. Secondo quanto ha spiegato lo stesso, è caduto tenendo la cagnolina in braccio. Ha fatto sapere di stare “benino”, ringraziando i medici della terapia intensiva ...

... dalle ore 15 alle 17.30, Stefano Filacorda , Ricercatore in zootecnica speciale, illustrerà... TEMI: comunità di montagna della carnia corso di pastorizia montagna friulicarnia...a href="https://www.teleborsa.it/News/2023/04/21/rottamazione - quater - c - e - tempo - fino - al - 30 - aprile - l - iter - da - seguire - 21.html#..per i contribuenti che vogliono fare pace con il fisco che avranno due mesi in più di tempo per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "Rottamazione - quater" ...per gli italiani dal Fisco. Ci saranno due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura 'Rottamazione - quater' delle cartelle, prevista dalla legge di ...

Meno consumi e più rinnovabili: 2 buone notizie Vaielettrico.it

Finalmente una buona notizie per Alberto Zaccheroni che nella sua lunga carriera ha anche allenato il Toro 17 anni fa in Serie A. Come spiega l'ANSA infatti oggi ...Oggi il Milan si è ritorvato a Milanello per preparare il prossimo turno di campionato. Arrivano buone notizie su Ibrahimovic Oggi il Milan si è ritorvato a Milanello per preparare il prossimo… Leggi ...