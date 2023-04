(Di venerdì 21 aprile 2023)de…Remo Venturi, Wandisa Guida, Paolo Pucci, Eraldo Pizzo, Vincenzo Paglia, Ariedo Braida, Francesco Schittulli, Silvano Moffa, Gianfranco Matteoli, Ilaria Capua, Michela Montevecchi, Marco Donadel, Mirko Valdifiori… Oggi 21 aprile compiono gli anni: Piero Fiorelli (100 anni), linguista, storico; Remo Venturi, pilota moto;de Palma, cantante; Riccardo Campa, filosofo; Danilo Morini, politico; Wandisa Guida, attrice; Paolo Pucci, ex pallanotista, nuotatore; Gianfranco Girotti, vescovo; Eraldo Pizzo, ex pallanotista; Luciano Nanni, saggista; Cicci Santucci, trombettista, compositore; Vittorio Sindoni, regista, sceneggiatore; Dino Mazza, politico; Livia Pomodoro, giurista; Giacomo Lanzetti, vescovo; Paolo Bergamo, ex ...

... non è facile...' Flavio Briatore festeggia il(sono 73) con Elisabetta Gregoraci e il ... anzi col passare degli anni sembra sempre migliorare, come unvino....oggi vive il suo 59°, prossimo a un nuovo importante traguardo negli anniversari che contano " tra quelli lieti " in casa Ferrero. 'Il 20 aprile 1964 nasce un mito' , scrive a...Sinner ha dato fondo a tutte le energie ed ha lottato per non perdere il match che dopo un... numero 82 ATP, che ha rovinato il 26modi Alexander Zverev, due volte campione in Baviera. ...

Buon compleanno, Francis: le migliori azioni alla Sampdoria - VIDEO Samp News 24

Buon compleanno Toninho Cerezo, Jula de Palma… …Remo Venturi, Wandisa Guida, Paolo Pucci, Eraldo Pizzo, Vincenzo Paglia, Ariedo Braida, Francesco ...Oggi, 20 aprile 2023, la signora Dory Chimenti mamma del direttore (ir)responsabile delle Gazzette Aldo Grandi, compie 98 anni essendo nata il 20 aprile del 1925. Nella sua lunga vita ne ha viste tant ...