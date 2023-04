Buon compleanno Roma! Oggi la Città Eterna compie gli anni

Leggi su zon

(Di venerdì 21 aprile 2023)21 aprile 2023 si celebra l’versario della fondazione della: Roma festeggia il suo 2776°. Come ogni anno il calendario è ricco di mostre, conferenze, incontri e visite guidate che si protrarranno fino a domenica 23 aprile. Fra gli eventi da segnalare, due appuntamenti speciali: il termine del restauro della Fontana della dea Roma in Campidoglio e l’esposizione, per la prima volta, ai Musei Capitolini, di un reperto con la personificazione delladi Roma. Il 21 aprile l’accesso sarà gratuito ai Musei civici e all’area archeologica del Circo Massimo per tutti i visitatori e le visitatrici, comprese le visite alle mostre in corso. Da non dimenticare, infine, il corteo storico nell’area del Circo Massimo con la tradizionale marcia in costume ...