Buon compleanno a… Mirko Valdifiori

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 aprile 2023) Oggicompie 37 anni. Otto anni fa, più o meno, esattamente il 31 marzo 2015, scendeva in campo allo Stadium con la maglia azzurra della Nazionale per l’amichevole Italia-Inghilterra. Chiamato da Antonio Conte perché in quel momento era lui il giocatore sul quale puntare per dare ordine e qualità a un centrocampo nel quale, in quella serata, accanto aveva due mezzali come Parolo e Soriano. La prova fu positiva, la Gazzetta la definì così: «è stato intelligente e umile: lui che a Empoli prova spesso la giocata, non ha mai commesso l’errore di esagerare per la troppa voglia di mettersi in mostra. Gli inglesi hanno grandi atleti per il contropiede, sbagliare passaggi in fase di costruzione era un rischio troppo grande. E così ha giocato sì a uno o due tocchi, come è nel suo stile, ma senza strafare». Al suo ...