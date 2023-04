Bullismo | si dimette Dominic Raab | vicepremier e ministro della Giustizia britannico

Nella lettera si scaglia contro le conclusioni 'errate' del rapporto interno da lui stesso commissionato sulle accuse di comportamento aggressivo e '' nei confronti di alcuni sottoposti. Raab ...Dominic Raab, vicepremier e ministro della giustizia britannico, si è dimesso in seguito a un'inchiesta interna, da lui stesso commissionata, sue maltrattamento nei confronti di alcuni sottoposti durante i suoi incarichi governativi precedenti. In una lettera al premier Rishi Sunak pubblicata su Twitter, Raab spiega che l'inchiesta ...Il vicepremier e ministro della Giustizia britannico, Dominic Raab , ha rassegnato le dimissioni, a seguito delle accuse di '' nei confronti dei suoi collaboratori nelle attività di governo. La decisione arriva a seguito della consegna al premier Rishi Sunak del rapporto sui comportamenti di Raab, avvenuta ieri. In ...

Regno Unito, si dimette il vicepremier Raab: è accusato di “bullismo” Agenzia Nova

Raab, 49 anni, nega le accuse di aver sminuito e umiliato il suo staff e ha affermato di “essersi sempre comportato in modo professionale”, ma aveva detto che si sarebbe dimesso se le denunce di bulli ...Dominic Raab, vicepremier e ministro della Giustizia britannico, ha annunciato le sue dimissioni con una lettera pubblicata su Twitter. Ieri era stato consegnato al primo ministro ...