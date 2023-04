BRICS | la sfida della nuova moneta al dominio del dollaro

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 21 aprile 2023) Esiste una maggioranza di Paesi ormai che non subisce più politicamente il fascino dell’Atlantismo e non tollera più l’attuale ordine economico mondiale a trazione Americo-centrica. Si tratta di economie emergenti e in forte espansione, che oggi col sostegnoCina intravedono la possibilità di avere un futuro distaccato e differente dal blocco economico occidentale. Sono i: acronimo che include Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa; e che stanno progettando a breve la creazione di unavaluta comune. Ad annunciarlo è stato il vicepresidenteDuma di Stato Alexander Babakov a margine del Business Forum del partenariato strategico russo-indiano per lo sviluppo e la crescita. Un obbiettivo che permetterà ai Paesi deldi compiere un gigantesco passo in avanti: fare a meno dei ...