Breve storia dell’antifascismo | delle sue anime e dell’uso strumentale che ne fece il Pci

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’antifascismo ha tanti volti. Per questo, a volerlo leggere con attenzione, appare complicato focalizzarlo in un’unica ragione d’essere. La stessa Resistenza, della quale, il 25 aprile, si “celebra” la vittoria, è una realtà arcobaleno. Fu guerra di liberazione nazionale (contro l’invasione dello straniero, ex alleato) e guerra civile (contro i fascisti). Fu guerra politica (viste le diverse componenti partitiche del CLN) ed ideologica (contro i nemici “di classe”, non necessariamente fascisti, ma anche borghesi, cattolici, liberali). L’antifascismo non fu unitario Il nostro invito è allora di non perdere di vista, sulle ali della retorica, le vere e proprie stratificazioni politico-ideali che, prima e dopo il biennio di sangue 1943-1945, determinarono l’antifascismo. Da questo punto di vista parlare di antifascismo democratico-cristiano , di antifascismo azionista, di antifascismo ...