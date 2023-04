Break dance | Chillemi | “Stagione importantissima in vista di Parigi 2024”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lasi avvicina a fare il suo esordio olimpico ed ecco che gli appuntamenti di questasaranno fondamentali per conquistare i pass indi. La Nazionale azzurra si sta periodicamente radunando al Centro di Preparazione Olimpica del Coni all’Acqua Acetosa di Roma, insoprattutto dei prossimi Europei di giugno/luglio a Cracovia. Tra le più attese, oltre alla numero uno el ranking di qualificazione olimpica Antilai Sandrini, c’è Alessandra, attualmente numero 12 della classifica. “La mia passione per iling nacque quando avevo 6 anni. Guardavo gli allenamenti e le acrobazie dei miei vicini di casa, fu un colpo di fulmine. Adesso siamo nella stessa crew. I primi sostenitori della...

Il brioso groove- rock di 'Hellraiser', l'ingresso dei synth in 'Heaven Bends' ed ilacustico di 'Closure' accennano una timida evoluzione, ma sono spunti occasionali che mal reggono l'...Dall'11 al 14 maggio torna infatti il "Check the style - World Final" - campionato mondiale di- organizzato da Jacopo Scotti, ormai uno degli appuntamenti più importanti nel calendario ...L'Aquila. Dopo il successo della scorsa edizione, le strade dell'Aquila sono pronte per risuonare a ritmo di hiphop che farà da sottofondo alle performance dei ballerini che arriveranno da tutto il ...

Sport: break dance, Chillemi 'vogliamo portare ai Giochi la ... Il Dubbio

Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – La break dance si avvicina a passo spedito verso il debutto olimpico. La disciplina legata allo stile di danza urbana nato nel quartiere del Bronx, a New York negli Anni ...Concerti, mostre, fiere e iniziative: cosa fare nel weekend del 22 e 23 aprile, con il "ponte" del 25 già nel mirino ...