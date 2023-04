Brambilla visita M49 e JJ4 | “Vanno spostati in zone per finire la loro vita liberi Uccidere l’orsa è una vendetta che non ha senso”

(Di venerdì 21 aprile 2023) Mentre gli animalisti manifestavano sotto alla sede della Provincia di Trento, Michela Vittoriaha deciso di entrare nella riserva faunistica ‘Casteller’ dove si trovano l’orso M49, detto anche Papillon e Jj4. “Sono appena uscita dal Casteller dove ho constatato le condizioni di salute” dei due orsi, dice in un lungo video in cui spiega la condizione degli orsi. Mentre Papillon “si trovava esternamente alla tana”, spiega la deputata, “Jj4 è chiusa in spazi piccoli perché prima di poterle aprire una parte di bosco bisogna aspettare che acquisisca un’abitudine alla cattività. Quindi è chiusa in una parte di tana dove si trova più sicura e poi ha a disposizione una parte di patio”. “Al momento è tranquilla ma spaesata e non dà segni di aggressività”, ha aggiunto ancora. Pur sottolineando l’ottimo lavoro del team che si occupa degli ...

È durata tre ore la visita della deputata Michela Vittoria Brambilla al Casteller di Trento, dove è rinchiusa Jj4, l'orsa che ha ucciso Andrea Papi. La parlamentare ex Forza Italia che presidente l'intergruppo animalista Michela Vittoria Brambilla ha visitato l'orsa JJ4 incarcerata, insieme a M49. La visita è iniziata un'ora dopo la "sorpresa" al citofono. "Ho trovato M49 - racconta la deputata -

