Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte sabato 22 aprile 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici Tre giocatori in dubbio per Terzic

Leggi su infobetting

(Di venerdì 21 aprile 2023) Fermato sul pari dallo Stoccarda in pieno recupero, ilha visto sfuggire l’occasione di agganciare il Bayern Monaco in vetta alla classifica. Non è bastato alla Mercedes Benz Arena passare in vantaggio per ben tre volte, la perseveranza degli ospiti e la voglia di tirarsi fuori da una situazione difficile ha permesso loro di agguantare un punto InfoBetting: Scommesse Sportive e